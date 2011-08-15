Из-за Черновецкого суд перенесли на три недели

{1-} Назначенное на сегодня, 15 августа, заседание по делу о разводе мэра Киева Леонида Черновецкого и его жены Алины Айвазовой отложили по той причине, что в зал суда явился только адвокат одной стороны - Айвазовой, сообщает «Сегодня».

Печерский районный суд города Киева под председательством судьи Галины Супрун должен был рассмотреть иск Айвазовой к Черновецкому о расторжении брака. Но по той причине, что на заседание явился лишь адвокат одной стороны - Алины Айвазовой - заседание было перенесено на три недели.

Стоит отметить, что именно Супрун в свое время признала законным постановление ГПУ о возбуждении уголовного дела против Юлии Тимошенко относительно газовых соглашений с Россией (ФОТО).