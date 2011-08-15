Ющенко получал газовые контракты через разведку

Президент Виктор Ющенко получал копии газовых контрактов через Службу внешней разведки.



Об этом рассказал экс-заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак изданию Украинская правда.



Ранее в зале суда он упомянул, что копии газовых контрактов имели на руках представители внешней разведки, но не мог ответить на вопрос адвокатов Тимошенко, по чьему указанию и каким образом они были добыты.



По словам Шлапака, Тимошенко не предоставляла президенту контракт для ознакомления, поэтому он был вынужден обратиться к службе разведки



"После того, как делегация вернулась из Москвы с подписанными контрактами, президент попросил предоставить их ему для ознакомления. Однако в этом ему было отказано. Соответственно пришлось получать эти контракты другим путем, поскольку хотелось выяснить, о чем в них речь идет", - сказал Шлапак.



"Тогда служба внешней разведки обеспечила эти контракты. Где она взяла их - это уже другое дело", - добавил он.

Напомним, в Печерском суде Киева рассматривается "газовое дело" экс-премьера Юлии Тимошенко, которая обвиняется в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.