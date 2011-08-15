В Эстонии предполагают, что Драмбян стал жертвой российской пропаганды

Эстония рассматривает версию, по которой юрист Карен Драмбян, устроивший стрельбу в эстонском министерстве обороны, возможно, находился под влиянием российской пропаганды. С таким предположением выступил министр обороны республики Март Лаар в интервью The Washington Times.

«Трудно сказать, что именно побуждало этого человека, – сказал Март Лаар. – Как одну из причин мы будем исследовать, являлась ли вдохновляющим его фактором массированная атака пропаганды против Эстонии, особенно в последние недели».

Министр Лаар сказал, что МИД РФ в прошлом месяце усилил атаки на членов нынешнего правительства Эстонии. В частности, он сказал, что сам был обвинен в том, что происходит из семьи нацистских пособников. Это обвинение, по его словам, выглядит особенно клеветническим, потому что его деда убили нацисты.

«Подобные обвинения, фальсификации истории сегодня действительно являются большой проблемой», сказал Лаар.

В интервью министр обороны Эстонии заявил, что его правительство не намерено в дальнейшем уделять эстонским левым партиям более пристальное внимание или усиливать наблюдение за этническими русскими в Эстонии. «Я уверен, что 99,99 процента неэстонского населения в нашей стране не имеют ничего общего с этим проявлением терроризма, – сказал он. – Это явная попытка разжечь ненависть среди населения, и она не удалась».

«Целью таких атак всегда является наш образ жизни и наши институты, – добавил Лаар, – но мы гордимся тем, что пережили кризис без потерь среди простых людей. Мы будем и дальше развивать эстонскую демократию. Мы не будем повторять ошибок других стран. Мы – западная страна».

Напомним, адвокат армянского происхождения Карен Драмбян оставил манифест, в котором призывал русских в Эстонии выступить против правительства. В своем манифесте он утверждал, что нынешнее правительство готовит войну против этнического русского меньшинства в Эстонии. «Ясно, что эстонское правительство уже избрала путь гражданской войны. Не имеет значения, какую форму он примет, но будут реки крови, полная нищета и криминальная дестабилизация», писал он. «Для них мы только овцы ... Какие бы маски у них ни были – они не прикроют пасти волков и нрав гиен. Это зависит от каждого из нас, выживем ли мы в благословенной эстонской «демократии» или нас выдавят из этой неофашистской страны без штанов».

В Эстонии живут около 345 тысяч этнических русских, что составляет около 25 процентов населения страны. У этого постсоветского государства сложились нелегкие отношения с Москвой после обретения ею независимости в 1991 году. В частности, в конце апреля 2007 года эстонские правительственные сайты и банки подверглись массированым кибератакам. Правительство Эстонии тогда заявило, что нападение исходило от Кремля и совпало с решением Эстонии о перенесении Бронзового солдата в Таллине. В 2007 году Драмбян в качестве адвоката защищал эстонцев, которые протестовали против планов переноса памятника советскому солдату.