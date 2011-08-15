В Эстонии предполагают, что Драмбян стал жертвой российской пропаганды

15 августа 2011, 17:04

 

Эстония рассматривает версию, по которой юрист Карен Драмбян, устроивший стрельбу в эстонском министерстве обороны, возможно, находился под влиянием российской пропаганды. С таким предположением выступил министр обороны республики Март Лаар в интервью The Washington Times.

«Трудно сказать, что именно побуждало этого человека, – сказал Март Лаар. – Как одну из причин мы будем исследовать, являлась ли вдохновляющим его фактором массированная атака пропаганды против Эстонии, особенно в последние недели».

Министр Лаар сказал, что МИД РФ в прошлом месяце усилил атаки на членов нынешнего правительства Эстонии. В частности, он сказал, что сам был обвинен в том, что происходит из семьи нацистских пособников. Это обвинение, по его словам, выглядит особенно клеветническим, потому что его деда убили нацисты.

«Подобные обвинения, фальсификации истории сегодня действительно являются большой проблемой», сказал Лаар.

В интервью министр обороны Эстонии заявил, что его правительство не намерено в дальнейшем уделять эстонским левым партиям более пристальное внимание или усиливать наблюдение за этническими русскими в Эстонии. «Я уверен, что 99,99 процента неэстонского населения в нашей стране не имеют ничего общего с этим проявлением терроризма, – сказал он. – Это явная попытка разжечь ненависть среди населения, и она не удалась».

«Целью таких атак всегда является наш образ жизни и наши институты, – добавил Лаар, – но мы гордимся тем, что пережили кризис без потерь среди простых людей. Мы будем и дальше развивать эстонскую демократию. Мы не будем повторять ошибок других стран. Мы – западная страна».

Напомним, адвокат армянского происхождения Карен Драмбян оставил манифест, в котором призывал русских в Эстонии выступить против правительства. В своем манифесте он утверждал, что нынешнее правительство готовит войну против этнического русского меньшинства в Эстонии. «Ясно, что эстонское правительство уже избрала путь гражданской войны. Не имеет значения, какую форму он примет, но будут реки крови, полная нищета и криминальная дестабилизация», писал он. «Для них мы только овцы ... Какие бы маски у них ни были – они не прикроют пасти волков и нрав гиен. Это зависит от каждого из нас, выживем ли мы в благословенной эстонской «демократии» или нас выдавят из этой неофашистской страны без штанов».

В Эстонии живут около 345 тысяч этнических русских, что составляет около 25 процентов населения страны. У этого постсоветского государства сложились нелегкие отношения с Москвой после обретения ею независимости в 1991 году.  В частности, в конце апреля 2007 года эстонские правительственные сайты и банки подверглись массированым кибератакам. Правительство Эстонии тогда заявило, что нападение исходило от Кремля и совпало с решением Эстонии о перенесении Бронзового солдата в Таллине. В 2007 году Драмбян в качестве адвоката защищал эстонцев, которые протестовали против планов переноса памятника советскому солдату.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять