Юрия Бойко допросят по делу Тимошенко

Печерский районный суд Киева принял решение о допросе в качестве свидетеля по «газовому делу» в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, сообщает Интерфакс-Украина.

На допросе министра Бойко настаивает сторона государственного обвинения.

Напомним, на сегодняшнем заседании суд проводил допрос свидетелей. В частности, был допрошен свидетель от государственного обвинения по делу Тимошенко экс-министр юстиции Николай Онищук, который заявил, что в 2009 году Юлия Тимошенко, занимая должность премьер-министра, имела право в письменном виде сообщить тогдашнему министру топлива и энергетики Юрию Продану и руководству НАК «Нафтогаз Украины» о результатах своих переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным.

В то же время экс-министр юстиции подчеркнул, что действующее на тот момент законодательство не определяло четкой формы официального письма.