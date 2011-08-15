РФ вводит понижающий коэффициент на газ для Беларуси

Россия с 2012 года вводит для Беларуси «интеграционный понижающий коэффициент» формулы цены на газ. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

По его словам, конкретный уровень понижающего коэффициента будет определен по согласованию между хозяйствующими субъектами двух стран.

Премьер РФ подчеркнул, что Россия, принимая это решение, исходила из того, что в рамках интеграционных процессов стороны должны выйти на условия равной конкуренции. «Энергетика здесь играет не последнюю роль», – заметил он.

В то же время Путин подчеркнул, что это решение российской стороны для Беларуси «не совсем подарок, так как для российских компаний расширяются возможности на белорусском рынке».