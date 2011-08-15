В Запорожье безработный "заказал" убийство матери за 15 тысяч

В Запорожье задержан 43-летний безработный местный житель, который за 15 тысяч гривен заказал убийство своей матери.



Как сообщили агентству УНИАН в Управлении по связям со СМИ МВД Украины, тело 67-летней пенсионерки с ножевыми ранениями 13 августа было обнаружено в ее квартире.



В результате оперативно-розыскных действий сотрудники милиции по горячим следам выяснили, что убийство пенсионерки ее сын заказал 27-летней безработной жительнице Запорожья.



Заказчик и испольнительница преступления были задержаны.