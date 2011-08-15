Суд запретил Тимошенко вызвать свидетелями четырех экс-министров

Суд не разрешил экс-премьер-министру Юлии Тимошенко вызвать в качестве свидетелей защиты бывших членов правительства, присутствовавших на заседании Кабмина 19 января 2009 года, на котором рассматривался вопрос подписания "газовых контрактов" с Россией.
Как передает УНИАН, Тимошенко и ее защита настаивали на привлечении в качестве свидетелей Григория Немыри, Юрия Луценко, Ивана Васюника, Петра Крупко.
Суд отказал Тимошенко и ее защите в удовлетворении этого ходатайства.
Как отметил в своем решении председательствующий на процессе судья Родион Киреев, учитывая, что подсудимая уже во второй раз обращается к суду с ходатайством о вызове в качестве свидетелей указанных лиц, суд считает преждевременным заявленное ходатайство и отмечает, что оно может быть передано, когда судебный процесс достигнет стадии дополнения.
Напомним, Тимошенко уже ходатайствовала о вызове в качестве свидетелей бывших членов своего правительства и представителей "Укртрансгаза": экс-министра Кабинета министров Петра Крупко, экс-вице-премьера Григория Немыри, бывшего исполняющего обязанности министра Игоря Уманского, экс-министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего вице-премьер-министра Ивана Васюника, заместителя главы КРУ Наталии Рубан, представителя компании Ernst & Young и других.