Немцова дважды задерживали в Петербурге

{1-} Сегодня, 15 августа, в Петербурге задержан сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов, сообщает Радио свобода.

По словам оппозиционного политика, полицейские остановили машину, в которой он находился, и пересадили в служебный автомобиль. При этом «молодые люди из прокремлевских организаций» закидали его яйцами.

Напомним, 14 августа в Петербурге Бориса Немцова уже задерживали за то, что он раздавал листовки с призывом голосовать против губернатора Петербурга Валентины Матвиенко на предстоящих 21 августа выборах в двух муниципальных округах – "Красненькая речка" и "Петровский". Поводом для задержания Немцова полицейские назвали незаконную агитацию.

По мнению политика «в Петербурге проходят мошеннические выборы, которые Матвиенко секретно объявила, чтобы никто в них не участвовал. Информацию о них она не давала, зарегистрировалась в двух округах, боясь, что не пройдет, видимо, в одном. Это, конечно, чистой воды авантюра, мошенничество, жульничество. Поэтому мы агитируем приходить на выборы и голосовать «против всех», потому что это полный беспредел, когда таким образом пролезают на третье кресло в государстве – это фактически федеральные выборы. Я приехал сюда вместе со своими товарищами, встречался с избирателями, зашел на улицу Горбунова, дом 1. Встретился там с жильцами, а потом, выходя на улицу, встретил полицейских, которым тоже дал листовку с предложением прийти на выборы и перечеркнуть бюллетень крест-накрест, чтобы не допустить мошенницу к власти. В итоге оказался в 64-м отделении полиции без предъявления каких-либо обвинений. Обвинения и быть не может, поскольку я имею право агитировать как «за» госпожу Матвиенко, так и «против». По всей видимости, господа полицейские не в курсе наших законов».

Свое задержание Немцов назвал «спецоперацией». «Они за мной организовали наружное наблюдение еще с момента, как я приехал в Петербург. Я тут как главный государственный преступник – поэтому за мной и установили неусыпное наблюдение. Все силы полицейских в Санкт-Петербурге приведены в состояние полной боевой готовности. Они почему-то наивно полагают, что так мошеннически, нагло и подло пролезая в третье кресло в государстве, они останутся безнаказанными. Они зря так думают! На самом деле, Матвиенко на своей политической карьере этими так называемыми выборами уже поставила жирный крест, что бы дальше ни происходило. А уж сегодняшнее (14 августа. – Ред.) задержание – это вообще за гранью добра и зла. Они даже не знают, что мне предъявить», сообщил он.

После освобождения из отделения полиции Борис Немцов сообщил, что ему предписано явиться для рассмотрения дела в мировой суд. В то же время он заявил, что собирается продолжить агитацию с призывом голосовать против всех на предстоящих выборах в двух муниципальных округах города.

И вот сегодня – новое задержание, после которого полиция отпустила оппозиционного политика, не предъявив обвинений.

Об освобождении Немцова сообщила исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которая была задержана вместе с ним.