Тимошенко заявляет об отсутствии состава преступления

{1-} Экс-премьер Украины требует не только изменить ей меру пресечения, но и закрыть уголовное дело против нее из-за отсутствия состава преступления.

15 августа адвокат Николай Сирый в шестой раз ходатайствовал об изменении меры пресечения для Юлии Тимошенко с ареста на поручительство общественных деятелей и организаций, сообщает Интерфакс.

Выступая с ходатайством, он в очередной раз подчеркнул, что «никакой строгой необходимости держать Юлию Владимировну под стражей не существует».

Сама Тимошенко, выступая в поддержку заявленного ее защитой ходатайства об изменении ей меры пресечения с ареста на освобождение под поручительство, заявила: «Требую, чтобы вы немедленно закрыли дело по ст.6 п.2 (УПК Украины. – Ред.), так как нет состава преступления».

«Я хочу, чтобы у вас хватило мужества», – добавила она, обращаясь к председательствующему судье Родиону Кирееву.

По ее словам, «этот процесс стал черной меткой для Украины», и о том, что в деле «нет никакого криминала, говорит весь мир».

Как сообщал Главред, 15 августа Печерский районный суд г. Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, началось заседание по делу Юлии Тимошенко.