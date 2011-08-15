Путин отказал в поддержке белорусскому коллеге

{1-} На встрече с Путиным 15 августа премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович попросил выработать комплекс мер для поддержки Минска в связи с санкциями США, сообщает ИТАР ТАСС. «Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь, – сказал Мясникович. – И в «двойке» и в «тройке» можно найти инструменты для реализации соответствующих мер поддержки».

По мнению белорусского премьера, «предпринятые санкции со стороны США являются актом агрессии против белорусского народа». "В определенной степени это вызов и нашему Союзному государству, - продолжил белорусский премьер. - Те политические решения, которые приняты Соединенными Штатами, вредят бизнесу и провоцируют торговые войны, чего нельзя допускать». Он добавил, что данные меры ведут к изоляции.

В свою очередь Путин сообщил, что Россия не будет в оперативном порядке реагировать на экономические санкции, которые Евросоюз и США ввели против Белоруссии. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

По словам российского премьера, Белоруссия переживает непростой период, который связан с выходом из мирового финансового кризиса. Однако Путин уверен, что «Белоруссия пройдет через эти сложности и турбулентные процессы».

«Как-то реагировать? Не думаю, что целесообразно, – еще раз подчеркнул российский премьер. – На такие вещи мы в оперативном порядке не реагируем».

Тем не менее, по словам Путина, возможности экспорта белорусских товаров на российские рынки безусловно расширяются благодаря возможностям, которые дает участие в Таможенном союзе, и это – один из инструментов экономической поддержки, которую может предложить Россия.