Изгнанные из Западной Бойковщины украинцы требуют признать их депортированными

Во Львове прошла научно-практическая конференция, приуроченная к 60-летию выселения украинцев из Западной Бойковщины, сообщает ZIK.

Около 200 участников этого мероприятия единогласно проголосовали за обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Украины Николаю Азарову с требованием наконец подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании украинцев, которые были принудительно выселены со своих этнических земель, депортированными.

По словам председателя объединения обществ депортированных украинцев «Закерзоння» Владимира Середы, такой законопроект был подготовлен еще в 2006 году Межправительственной рабочей группой, созданной при Кабинете Министров Украины по поручению Президента Украины, но так и не попал в Верховную Раду.

Участники научно-практической конференции подчеркивали, что этот закон нужен для того, чтобы принудительное выселение украинцев получило объективную политическую и правовую оценку на самом высоком государственном уровне. Это необходимо для того, чтобы восторжествовала историческая правда, поскольку очевидцы переселений уходят, а для последующих поколений остается только словоблудие, а то и вообще отсутствует какая-либо информация.

На конференции также отмечалось, что пока живы свидетели, очевидцы тех событий, нужно собрать свидетельства, воспоминания, исторические документы, фотографии, предметы быта, которые в будущем будут использованы в Музее быта народов Закерзонья.

Напомним, Закерзоньем (укр. Закерзоння; польск. Zakerzonie) называют украинские этнические территории, находящиеся к западу от так называемой линии Керзона и входящие в состав Польши. В состав Закерзонья входят Лемковщина, Подляшье, Посанье, Сокальщина, Равщина и Холмщина. Общая площадь Закерзонья составляет около 19,5 тысяч кв. км. На ней проживало 1,5 млн украинцев. По условиям советско-польского договора от 16 августа 1945 эти земли отошли к Польше. В 1947 году в результате проведения операции «Висла» около 150 тысяч украинцев были депортированы с родных земель в северные районы Польши.