Оперативный штаб МВД с 19 августа переходит на круглосуточный режим работы

Министерство внутренних дел с 19 августа переводит свой оперативный штаб на круглосуточный режим работы в связи с празднованием Дня независимости, сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В МВД развернута работа оперативного штаба, который с 19 августа будет работать в круглосуточном усиленном режиме в связи с приближением праздника - Дня независимости", - сказал начальник Главного штаба МВД Анатолий Лазарев.



Он также отметил, что массовых мероприятий, требующих усиленной охраны общественного порядка, кроме тех, что связаны с проведением судебного процесса над бывшим премьером Юлией Тимошенко, на данный момент нет.



По словам чиновника, стражи порядка готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе хулиганским проявлениям во время политических акций, спортивно-массовых и культурных мероприятий.



Напомним, на День независимости оппозиция запланировала ряд совместных акций.