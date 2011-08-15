Мэр Москвы назвал причину пробок

Московские пробки являются следствием градостроительной политики, которая велась в предыдущие годы. Такое мнение выразил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью газете "Ведомости".



В настоящее время транспортная проблема является "самой главной и самой болезненной вещью", которая есть в городе, считает градоначальник. По его мнению, по своей тяжести эта проблема "не сопоставима ни с одним городом мира", именно поэтому решать ее придется "всю оставшуюся историю" столицы.



При этом транспортная программа, разработанная московским правительством, поможет улучшить ситуацию в городе за два-три года, считает Собянин. Главной мерой он назвал приоритет общественному транспорту.

Кроме того, Собянин напомнил, что в ближайший год в городе появится 500 тысяч новых машиномест, тогда как за все время в Москве, по словам мэра, было организовано в общей сложности один миллион парковочных мест.



По словам московского мэра, в этом году власти города поставили перед коммунальными службами задачу отремонтировать все дороги - "даже те, которые никогда на балансе города не стояли".

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало августа, этот план был выполнен на 80 процентов. Все ремонтные работы планируется завершить в Москве ко Дню города.

Напомним также, 11 июля Московским правительством был предложен план увеличения площади Москвы в 2,4 раза - на 144 тысячи гектаров. По мнению градоначальника, реализация этих предложений поможет снизить плотность населения в Москве почти в два раза. При этом, подчеркнул мэр, потребуется внести изменения в генплан развития города.