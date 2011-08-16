Глава МВФ: мировой экономике может навредить резкое сокращение расходов

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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что резкое сокращение бюджетных расходов может затормозить развитие мировой экономики, сообщает радио «Свобода».

В свою очередь МВФ призывает развитые, но обремененные долгами экономики решать проблему в долгосрочном плане, сочетая меры по сокращению бюджетных расходов с повышением налогов.

Сейчас в таких промышленно развитых стран, как США и крупнейшие страны Европы остро стоит проблема сокращения их внутреннего государственного долга. А во всем мире растут опасения по поводу возможного замедления экономического роста.