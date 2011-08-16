Израильские самолеты снова атаковали сектор Газа

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Утром 16 августа израильские ВВС нанесли пять ударов по территории сектора Газа, сообщает Лунта.ру., со ссылкой на Agence France-Presse.

Как передают палестинские медицинские источники, в результате одной из атак, которая была проведена в районе Зейтун в восточной части сектора, были серьезно ранены три человека. Еще двое пострадали в результате двух других рейдов, также проведенных на востоке Газы. Две последующих атаки в южной части сектора, в том числе, в районе туннеля, соединяющего сектор Газа с Египтом, не привели к ранениям или гибели жителей.

Официальные представители израильских военных, в свою очередь, не подтвердили, однако и не опровергли факт воздушных атак.

По данным источника, рейды израильских ВВС были проведены через несколько часов после того, как из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. По словам израильских полицейских, ракета попала на открытую местность, и в результате атаки никто не пострадал.

На протяжении последних нескольких недель увеличилась интенсивности ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газа, которые приводят к ответным ударам со стороны израильских ВВС. Всего с начала июля, как сообщает Jerusalem Post, со стороны сектора Газа были выпущены около 30 ракет.

До этого обстановка в регионе оставалась достаточно спокойной с апреля 2011 года, когда, в ответ на ракетный удар с палестинской стороны, который привел к гибели подростка, ВВС Израиля провели серию разрушительных атак на сектор Газа, жертвами которых стали 19 палестинцев.