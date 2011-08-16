«Наша Украина»: процесс над Тимошенко доведен до абсурда

{1-}

Партия «Наша Украина» выражает решительный протест против решения Печерского суда о принуждении к даче показаний члена политсовета партии, бывшего представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, сообщают в пресс-службе партии.

«Поспешное решение суда о принудительной доставке Соколовского для дачи показаний доводит до абсурда процесс над Тимошенко», - заявили в «Нашей Украине».

Партия присоединяется к требованию Соколовского к суду извиниться за клевету, что якобы он уклоняется от дачи показаний, и публично принести ему извинения.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Нашей Украины», Б.Соколовский, известный своей принципиальной позицией относительно газовых контрактов, заключенных Ю.Тимошенко в январе 2009 года, в настоящее время до 1 сентября проходит курс лечения, прерывание которого представляет угрозу его здоровью.

«Мы не апеллируем к гуманности суда, поскольку не верим в такие его черты. Мы обращаемся к обычному здравому смыслу власти с тем, чтобы остановить откровенную кампанию давления на свидетелей, поскольку такое давление неминуемо получит обратной эффект», - подчеркнули в «Нашей Украине».

Партия требует от суда изменить принятое решение и дождаться завершения курса амбулаторного лечения Соколовского.

Напомним, Печерский райсуд принял решение принудительно доставить Б.Соколовского в суд на заседание по делу Тимошенко 17 августа на 09.30.

Сторона государственного обвинения не возразила против принудительного привода Соколовского, однако адвокат Тимошенко Юрий Сухов выразил предостережение относительно этого.

«Может он просто неграмотный юридически, надо просто разъяснить ему его права и обязанности. Он известный человек, и я думаю, что это будет ненормально, если его приведут в суд в кандалах», - отметил он.

В то же время Соколовский заявил, что не может явиться в суд из-за серьезной болезни, а решение доставить его на заседание принудительно считает давлением.

Раньше Соколовский обращался в Печерский райсуд с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу против Тимошенко с 10 августа до 1 сентября.

Он объяснил свое заявление «срочной необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

Он также попросил Печерский суд «публично опровергнуть неправдивую информацию, распространенную судом 4 августа этого года, в том числе через СМИ», о том, что он якобы уклонялся от дачи показаний в период пребывания в Киеве.