Тимошенко доставили в здание суда около 8.00

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Сегодня Юлию Тимошенко доставили из Лукьяновского следственного изолятора в здание Печерского суда на Крещатике в 07.45, сообщает УНИАН

Во дворе суда утром выстроилась очередь журналистов, освещающих ход судебного процесса. Однако, представители спецподразделения МВД «Грифон» еще не пропускают их в зал, обещая открыть двери лишь в 09.15.

Учитывая, что заседание судасегодня начнется в 09.30, времени для размещения журналистов будет очень мало.

Как сообщал Главред, Печерский районный суд г. Киева продолжает рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.