Тимошенко настаивает на пересмотре режима проведения судебных заседаний

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Защитник Юлии Тимошенко Юрий Сухов в начале судебного заседания объявил возражения на действия председательствующего в связи с лишением адвокатов возможности готовиться к защите в суде.

"Я настаиваю на том, чтобы вы пересмотрели режим проведения этого судебного заседания, поэтому назначайте судебные заседания хотя бы через день", - сказала Юлия Тимошенко сегодня в судебном заседании, сообщают в пресс-службе БЮТ.



Юрий Сухов подчеркнул, что судья не соблюдает в судебном процессе принципов состязательности и равенства сторон, не давая возможность стороне защиты изучать материалы дела."Мы лишены возможности эффективно защищать Юлию Владимировну, поэтому при определении следующего судебного заседания прошу это учесть. Ведь мы фактически не имеем возможности анализировать материалы судебных заседаний", - пояснил он.



В связи с этим защитник Николай Сирый сегодня не может участвовать в судебном заседании, поскольку изучает материалы дела"Мы приняли решение на этой неделе, что один из нас будет защищать Юлию Владимировну в суде, а другой - анализировать материалы дела и готовить позицию по защите", - сказал Юрий Сухов.



В Печерский районный суд столицы прибыли бывший министр регионального развития Василий Куйбида и бывший руководитель аппарата Кабмина Михаил Левинский, передает пресс-служба БЮТ.

Сейчас в зале суда начался допрос первого свидетеля Василия Куйбиды.

Напомним, Тимошенко уже ходатайствовала о вызове в качестве свидетелей бывших членов своего правительства и представителей "Укртрансгаза": экс-министра Кабинета министров Петра Крупко, экс-вице-премьера Григория Немыри, бывшего исполняющего обязанности министра Игоря Уманского, экс-министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего вице-премьер-министра Ивана Васюника, заместителя главы КРУ Наталии Рубан, представителя компании Ernst & Young и других