Ющенко допросят по делу Тимошенко

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Печерский райсуд Киева сегодня возобновил заседание по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщает УНИАН.

На сегодняшнем заседании суд планирует допросить в качестве свидетелей экс-президента Виктора Ющенко, министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, бывшего руководителя службы премьер-министра Украины Михаила Левинского, экс-министра финансов Виктора Пинзеника.

Как сообщал ранее Главред, Ющенко вызывали свидетелем в Печерский райсуд Киева по «газовому делу» экс-премьера Юлии Тимошенко. Однако до 15 августа он находился за пределами Украины.