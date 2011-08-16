Куйбида: благодаря газовым директивам Тимошенко, Украина не стала «Алчевском»

16 августа 2011, 11:38

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Учитывая не простую ситуацию, сложившуюся в 2009 году, когда на Украину фактически осуществлялось давление по поставкам газа в Европу, директивы следовало бы давать, сказал бывший министр инфраструктуры Украины Василий Куйбида во время допроса в Печерском районном суде Киева, передает УНН.

«Директивы могли даваться или нет, но если учесть контекст, в котором проходили переговоры 2009 года в Москве, фактически осуществлялось давление на Украину из Европы. Понятно, что в этой ситуации директивы следовало бы давать, иначе мы получили бы в Украине сплошной «Алчевск». В преддверии какой-то человек, фамилии которого я не знаю, принял решение качать газ через территорию Украины в другом направлении из хранилищ на Галичине. Я снимаю перед ним шляпу. Если что-то пошло не так, человек сел бы в тюрьму», - сказал Куйбида.

Он также добавил, что на заседании правительства 19 января 2009 раздавался документ, в котором высказывалась позиция Украины относительно газовых переговоров.

«Я понял, что это были директивы премьер-министра Украины», - сказал В. Куйбида.

Как сообщал «Главред», сегодня в Печерском районном суде столицы в качестве свидетеля будет выступать бывший министр регионального развития Василий Куйбида и бывший руководитель аппарата Кабмина Михаил Левинский. Всего в «газовом деле»  Тимошенко более трех десятков свидетелей.

Напомним, на прошлом судебном заседании, 15 августа, показания дал бывший представитель Президента в Кабинете Министров Александр Шлапак. Он заявил, что «газовые контракты» 2009 года были экономически невыгодными.

Показания по делу также должны дать президент Украины Виктор Ющенко, бывший представитель Президента по вопросам энергетики Богдан Соколовский, экс-минист финансов Виктор Пинзеник.

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