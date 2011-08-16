Ющенко не пришел в суд из-за отпуска, у Пинзеника- инфаркт

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Третий президент Украины Виктор Ющенко поддерживает свои показания, данные им во время досудебного следствия по газовому делу экс-премьера Юлии Тимошенко, и просит объявить их в судебном заседании, сообщает УНИАН.

Об этом идет речь в заявлении представителей Ющенко, поступившем в канцелярию Печерского райсуда Киева, которое зачитал судья Родион Киреев.

Согласно заявлению, Ющенко находится за пределами Украины в отпуске. Он поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Это заявление датировано 10 августа этого года.

В то же время экс-министр финансов Виктор Пинзеник тоже не может прибыть на заседание суда. Он передал в суд врачебное заключение из больницы «Феофания» о том, что он находится в отделении интенсивной терапии, кардиологии после инфаркта миокарда, и ему противопоказанные действия, связанные с эмоциональной нагрузкой.

Представители обвинения заявили, что причины неявки Пинзеника и еще одного свидетеля Ирины Михальской являются уважительными. Вместе с тем они не признали уважительной причиной отпуск Ющенко, и предложили вызвать его повторно.

В свою очередь адвокат Тимошенко Юрий Сухов высказал мнение, что все указанные свидетели должны прийти в суду и дать показания. Он подчеркнул, что, по информации СМИ, Ющенко уже находится в Украине.

Сама Тимошенко предложила освободить от обязательства свидетельствовать лишь Михальскую, а Пинзеника и Ющенко – вызвать в суд.

На вопрос судьи Киреева, ознакомился ли Тимошенко с диагнозами Пинзеника, она ответила, что справка Пинзеника «достаточно давняя» (датированная 10 августа).

После этого судья Киреев объявил протоколы допросов Михальской и Пинзеника.

Ющенко же решили вызвать в суд повторно.

Как сообщалось ранее, Печерский райсуд Киева поручил Генпрокуратуре установить местонахождение свидетелей по газовому делу - Виктора Ющенко, его бывшего представителя по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, бывшего первого заместителя главы секретариата президента Украины Александра Шлапака и бывшего министра финансов Виктора Пинзеника.