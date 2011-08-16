СМИ: партия Тигипко вливается в Партию регионов

Сегодня будет объявлено о решении партии «Сильная Украина» войти в состав Партии регионов, сообщает LB.ua.

По информации собственного источника издания решение об этом было принято на заседании Политсовета партии в Партии регионов.

Предполагается, что Сергей Тигипко войдет в состав руководства Партии регионов.

Сергей Тигипко является вице-премьер-министром действующего правительства.

В частности, как ранее сообщал Главред, эксперты считают, что пенсионная реформа не состоялась бы без личной ответственности за нее вице-премьера Сергея Тигипко. Однако, политологи предполагают, что значительного ослабления политических позиций вице-премьера и его партии «Сильная Украина» не произойдет.

В то же время, последние соцопросы свидетельствуют о том, что «Сильная Украина» врядли сможет самостоятельно преодолеть проходной барьер в ВР.