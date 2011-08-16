Джо Байден начинает турне по Азии

Сегодня, 16 августа, вице-президент США Джо Байден отбывает в зарубежное турне, в ходе которого он посетит Китай, Монголию и Японию, сообщает Голос Америки.

Приглашение вице-президенту Байдену посетить Китай поступило от президента Ху Цзиньтао во время его визита в Вашингтон в январе. Помимо посещения Пекина, где он встретится с лидерами бизнес-сообщества США и Китая, Джо Байден намерен выступить с речью в Сычуаньском университете в Ченгду.

Ключевыми вопросами обсуждений с лидерами трех азиатских стран станут шаги, которые предпринимают США для того, чтобы привести в порядок финансовые дела своей страны.

В частности, в Вашингтоне заявляют, что вице-президент США воспользуется переговорами с китайскими лидерами, чтобы подчеркнуть тот факт, что США предпринимают решительные меры для преодоления своих экономических проблем. В этом контексте важной считают встречу Байдена с вице-президентом КНР Си Цзиньпином, который, как ожидается, сменит президента Ху Цзиньтао уже в следующем году. Как известно, Китай, вторая по величине экономика в мире, является крупнейшим внешним кредитором Соединенных Штатов. Официальный Пекин выражает обеспокоенность по поводу недавнего решения повысить лимит госдолга США, считая недостаточными меры по сокращению дефицита федерального бюджета. В ответ администрация Обамы напоминает, что у Китая есть свои экономические проблемы, такие, например, как стареющее работающее население и зависимость экономики от экспорта. Кроме того, Соединенные Штаты считают, что курс национальной валюты Китая существенно занижен и уже давно призывают руководство Китая допустить повышение курса юаня по отношению к доллару США.

По завершении четырехдневного визита в Китай, в ходе которого будут также обсуждены вопросы, касающиеся прав человека, а также проблемы Тайваня и Тибета, Байден отправится в Монголию, в которой американские вице-президенты не бывали с 1944 года. Переговоры в Монголии будут посвящены переходу страны к демократии, а также расширению экономического и военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

В Японии вице-президент обсудит вопросы восстановления страны от так называемого «тройного бедствия»: землетрясения, цунами и аварии на АЭС. Байден встретится в Токио с руководством страны, а затем побывает в разрушенном цунами и землетрясением городе Сендай. Также будут обсуждаться вопросы союзничества и безопасности в регионе, включая северокорейский вопрос.

Турне Джо Байдена по Азии станет началом весьма загруженного дипломатического календаря событий в Азиатско-тихоокеанском регионе в ближайшие месяцы, утверждают представители правительства США.

Напомним, президент Обама примет Азиатско-тихоокеанский саммит по экономическому сотрудничеству, который должен пройти в Гонолулу в ноябре. Затем Обама отправится на остров Бали на Восточноазиатский саммит.