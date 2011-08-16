Азаров подтвердил объединение Тигипко с Партии регионов

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«Сильная Украина» присоединится к Партии регионов. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает РБК.

«Сегодня мы (Азаров и вице-премьер Сергей Тигипко) перед вами в качестве председателя партии Партия Регионов и председателя партии «Сильная Украина»... Мы выступили с инициативой объединения наших партий путем присоединения «Сильной Украины» к Партии Регионов», - заявил Азаров.

Он сказал, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.

«Мы предлагаем нашу платформу, как платформу для всех, у кого цель - модернизация Украины», - сказал Азаров.

Как сообщал ранее «Главред», сегодня будет объявлено о решении партии «Сильная Украина» войти в состав Партии регионов.