Азаров не намерен сотрудничать с Россией по белорусскому варианту

Премьер-министр Николай Азаров во время пресс-конференции сообщил, что не намерен сотрудничать с Россией в газовой сфере по белорусскому варианту. Беларусь почти полностью сдала «Газпрому» всю свою газотранспортную систему., сообщает Дело .

По словам Николая Азарова, белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой сфере для Киева не подходит.

«Беларусь идет своим путем, Украина идет своим путем», - сказал премьер, комментируя возможное сотрудничество Украины с РФ в газовой сфере по белорусскому варианту.

Напомним, вчера министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко встречался с президентом РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

После этой встречи глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что развитие сотрудничества России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Беларусью.

"Газпрому" принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия "Белтрансгаз", в настоящее время завершается покупка еще 50%.

"По мнению "Газпрома", развитие сотрудничества в газовой сфере (с Украиной) могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями", - сказал Миллер.

По его словам, на встрече Бойко представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают "не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям".

"Мы изучим эти предложения, и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям", - сказал глава "Газпрома".

По прогнозам, средняя цена на газ для Беларуси в 2011 году составит $270 за тыс. куб. м, в то время как для Украины она составляет $350, а в следующем квартале цена вырастет до $400.