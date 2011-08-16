Азаров: впервые за три года зафиксирован рост инвестиций

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Премьер-министр Украины Николай Азаров во время открытия выставочной акции «Барвиста Україна», посвященной 20-ой годовщине Независимости Украины, которая состоялась в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» заявил, что впервые за три года зафиксирован значительный рост инвестиционных вложений, сообщили в пресс-службе Кабмина.



«Впервые за три года мы имеем чрезвычайно хороший прирост капиталовложений, инвестиций в основной капитал. Это было не просто сделать, переломить ту негативную тенденцию, которая была заложена в 2008-2009 годах », - подчеркнул Николай Азаров.



При этом он сказал, что в первом полугодии 2011 года зафиксирован значительный прирост инвестиций в основной капитал, и это создает хорошие предпосылки для работы в следующем году.