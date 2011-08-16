Янукович написал книгу "Украина - страна возможностей"

Накануне 20-й годовщины Независимости Украины Президент Виктор Янукович написал книгу под названием "Украина - страна возможностей".



"Я начал писать ее еще в оппозиции, закончил вот теперь - в отпуске. Скажу сразу, мне хотелось, чтобы эту книгу прочли, в первую очередь, за пределами Украины", - заявил Янукович в интервью Обозревателю.



Он заявил, что обратился с предложением напечатать книгу в ряд международных издательств, и одним из первых откликнулось венское издательство Манделбаум Верлаг - там и печатается книга.



"Книга выходит на английском языке. Думаю, в самое ближайшее время она будет опубликована и на немецком, украинском, русском", - заявил Янукович.



На вопрос о том, что побудило его написать книгу, Янукович ответил: "Знаете, в разгар предвыборных политических баталий, когда отовсюду лились потоки обвинений, когда некоторые политики старались не оставить живого места от своих оппонентов, а тон всему задавали тогдашние руководители государства, я думал: а что мир знает об Украине, о моей стране, Родине? Неужели так и будут судить о нас, об Украине и украинцах, по этим дрязгам, скандалам и политическим войнам? Разве в такой стране мы на самом деле живем? Разве только на это способны украинцы?"



"Мне хотелось показать всему миру нашу настоящую Украину, ее непростой путь и огромное стремление к демократии и процветанию, ее уникальные возможности и потрясающий потенциал. Я решил пригласить всех - и соотечественников, и зарубежных читателей - на основе трезвого и честного анализа оценить безграничные возможности моей страны и ее перспективы", - заявил Президент.



Он подчеркнул, что хотел проанализировать тот путь, который прошел и с единомышленниками, и с оппонентами, донести до читателей именно свое мнение, "а не в пересказе комментаторов, не всегда добросовестных, незамутненное наслоениями тех или иных политических пристрастий".



"Я стремился честно и беспристрастно изложить свою позицию как Президента Украины, гражданина, патриота по самым острым и животрепещущим проблемам - о путях развития и выборе Украины, о ее месте в мире и ее ответственности за этот мир, о том, как улучшить жизнь людей и побороть самое большое зло на сегодня - коррупцию, как объединить Украину на пути решения самых больных проблем государства и общества", - добавил Янукович.



По его словам, многие даже не догадываются о том, что "Украина - вероятно, одно из лучших мест для инвестиций в современном мире". "Как Президент я хотел донести правду об этом до максимального числа европейцев. До американцев и канадцев. До всех тех деловых и энергичных людей, кто ищет новые рынки для вложения своих бизнес-идей, инициативы и предприимчивости. И, естественно, своих финансов. Надеюсь, что решить эту задачу поможет и эта книга", - заявил он.



Напомним, ранее Янукович уже издавал книги. "Если вы читали мою книгу, а если нет - то почитайте, я там написал, что в политике никогда не бывает окончательных побед, в политике никогда не бывает окончательных поражений", - заявлял он в 2006 году. В 2007 году вышла его вторая книга.