У Тимошенко появился еще один адвокат

{1-} Печерский районный суд Киева допустил к защите экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко адвоката Александра Плахотнюка, сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее Тимошенко обращалась к суду с такой просьбой. При этом сторона обвинения возражала против допуска нового адвоката к защите подсудимой.

Как ранее писал Главред, в настоящее время Юлию Тимошенко защищают адвокаты Юрий Сухов и Николай Сирый. Кроме того, защитниками выступают ее родные – супруг Александр Тимошенко и дочь Евгения Карр.

Александр Плахотнюк уже защищал Юлию Тимошенко в «газовом деле», но 27 июля заявил, что не будет принимать участия в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела относительно газовых контрактов с Россией 2009 года.