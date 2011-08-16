Азаров рассказал о своей любви к Шевченко и Гоголю

В ходе посещения Киевской международной книжкой выставки-ярмарки Премьер-министр Николай Азаров купил себе несколько книг.



Азаров купил несколько книг, особенно ему понравились «Петербургские повести» Николая Гоголя, сообщают «Вечерние Вести».



Кроме того, по словам главы правительства,он любит читать прозу Тараса Шевченко. Посещая выставку, Азаров сказал,что каждое слово прозы Тараса Шевчeнко для него «интересное».



Премьер отметил, что в ходе выставки ознакомился с украинской продукцией книгоиздательства и купил несколько книг, цена некоторых из них составила около 350 гривен.



Также Азаров отметил, что в ходе выставки поговорил с одним из издателей, и тот рассказал ему, что себестоимость книги часто отличается от конечной розничной цены почти в два раза.



Как известно, во время открытия выставки Азаров также пообещал жителям столицы поддерживать украинское книгоиздательство.

Напомним, сегодня, 16 августа, Виктор Янукович рассказал о своей новой книге. Она называется «Украина - страна возможностей», книга выходит в Австрии, на английском языке.