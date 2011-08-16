Начальник Ильичевского морпорта объявлен в розыск

{1-} Прокуратура Одесской области объявила в розыск начальника Ильичевского морского торгового порта, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Следователь областной прокуратуры расследует уголовное дело «по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ГП «Ильичевский морской торговый порт» при заключении и выполнении договора подряда на проведение строительных работ по реконструкции причала и строительства берегоукрепления для одного из терминалов порта». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области,

Досудебным следствием установлено, что «бывший начальник ГП «ИМТП» грубо нарушал требования Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», в соответствии с которым условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения конкурсных торгов и меняться после подписания договора о закупке до полного выполнения обязательств сторонами».

Кроме того, его обвиняют в использовании служебного положения вопреки интересам службы в интересах общества с ограниченной ответственностью, выступавшего подрядчиком, для чего «подписал ряд приложений к договору подряда, которыми существенно изменены условия договора».

В результате этих действий, как отмечают в пресс-службе облпрокуратуры, «без фактического выполнения указанным обществом строительных работ на его банковский счет портом незаконно перечислено 65 млн. грн., чем нанесен существенный ущерб охраняемым законом интересам государственного предприятия и вызваны тяжелые последствия».

Напомним, 4 августа Генпрокуратура Украины опровергла сообщение вице-премьер-министра Бориса Колесникова о том, что начальника Ильичевского порта объявили в розыск.