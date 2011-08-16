465 гвардейцев британской королевы оказались наркоманами и насильниками

Министерство обороны Великобритании обнаружило среди личной гвардии королевы Елизаветы II злостных нарушителей закона - мошенников, насильников, грабителей и наркоманов.



По официальной информации ведомства, за последние четыре года 465 охранников королевы были осуждены за различные преступления. В целом, служащие Придворной гвардии совершили 685 преступлений, включая насильственные секс-оргии, грабежи, хранение наркотиков и драки, сообщает Life News.



Только за последнее время 102 охранника были приговорены к различным срокам заключения, и сейчас отбывают их в гражданский и армейских тюрьмах.



Еще 363 их товарища по службе были пойманы на совершении других правонарушений: 337 нападения с применением насилия, 52 кражи, 56 фактов хранения наркотиков, 54 случая преступного нанесения вреда и 117 правонарушений за рулем.



Придворная гвардия состоит из семи полков, в ее обязанности входит охрана Букингемского дворца и Уайтхолла.



По мнению экспертов, негативное влияние на большинство солдат оказало полугодовая служба в Афганистане.



«В личном составе Вооруженных сил Британии служат лучшие представители страны. Мы огорчены такой суровой статистикой. Гипотетически проблемы с законом могут возникнуть лишь у незначительной части солдат», - сообщил пресс-секретарь британского Минобороны.



Отметим, что британское правительство учло опыт массовых беспорядков. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон тем временем заявил о введении практики "нулевой терпимости" относительно улчиных банд и мародеров.



Напомним, с 6 августа на протяжении нескольких дней жители бедных кварталов, в основном эмигрантская молодежь, громили магазины, жгли машины и грабили дома.