Юрий Бойко прибыл в Печерский суд для дачи показаний

{1-} Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко прибыл в Печерский районный суд для дачи показаний по делу об обвинении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в превышении служебных полномочий во время подписания газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Как сообщал ранее Главред Печерский районный суд Киева, вчера, 15 августа, принял решение о допросе министра в качестве свидетеля по «газовому делу» в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

На процессе Юрий Бойко выступит свидетелем обвинения.

В 16.00 должно продолжиться судебное заседание.