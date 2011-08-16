Президент Боливии пророчит США судьбу китайской колонии

{1-} Президент Боливии Эво Моралес, который накануне завершил рабочий визит в Китайскую Народную Республику, сделал лестное для китайцев заявление. Моралес выразил уверенность, что благодаря экономическим успехам Китая Соединенным Штатам придется уже в ближайшее время присоединиться к этой азиатской стране в качестве колонии.

«Китай – самая большая страна мира, и я уверен, что в ближайшее время Соединенные Штаты станут ее колонией», – цитирует боливийского лидера РИА «Новости», со ссылкой на мексиканское агентство Notimex.

Напомним, Эво Моралес прибыл в КНР на прошлой неделе. В рамках визита он посетил столицу страны Пекин, а также города Шэньчжэнь и Шанхай. Результатом китайского турне Моралеса стало заключение ряда двусторонних соглашений.

В частности, президент Боливии осмотрел китайское предприятие, на котором ведется строительство первого боливийского спутника Tupac Katari. Космический аппарат назван в честь вождя, возглавившего восстание индейцев против испанских колонизаторов в XVIII веке. Как планируется, спутник будет выведен на орбиту в конце 2013 года.

Президент Боливии, занявший этот пост в 2006 году, известен своими высказываниями антиамериканской направленности. Так, в 2009 году он выступил с резкой критикой по поводу создания военных баз США в Колумбии, пообещав Вашингтону устроить «второй Вьетнам» в случае ведения агрессивной военной политики в Латинской Америке. Моралес назвал факт создания баз США в Колумбии провокацией со стороны Вашингтона. По мнению боливийского лидера, целью США является разжигание конфликта и приостановление интеграционных процессов в регионе.

Однако самой скандальной инициативой Моралеса, вызвавшей возмущение у американской администрации, стала идея легализации коки. Президент не только организовал специальный праздник – Национальный день жевания листьев коки, но и принял решение об отказе Боливии от соблюдения Единой конвенции о наркотических средствах ООН. Власти Боливии заявляют, что сами листья коки не являются наркотиком и составляют часть культуры Анд.

Чтобы доказать безвредность коки, Моралес прямо на заседании Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене в марте 2009 года демонстративно пожевал лист растения. СМИ, комментируя действия боливийского лидера, напоминали, что индеец племени аймара, Моралес в юности сам выращивал коку. Многие годы он занимает пост генерального секретаря Движения крестьян-кокалерос, занимающихся выращиванием этого растения.