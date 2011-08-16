Бойко: Тимошенко подписала газовые контракты из-за долгов перед Россией

{1-} Ключевым моментом для подписания Юлией Тимошенко газовых соглашений с РФ в 2009 году была задолженность ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в ходе дачи показаний по делу Юлии Тимошенко в Печерском районном суде Киева, сообщают Українські новини.

«Я считаю, что ключевым моментом, который ее заставил подписать это газовое соглашение, было наличие задолженности корпорации ЕЭСУ», – сказал Бойко.

В результате заключения газовых контрактов в 2009 году цена за газ для Украины стала гораздо выше цены 2008 года, когда на рынке был посредник – компания «РосУкрЭнерго» (Швейцария), хотя, согласно логике, в случае устранения посредника стоимость газа должна была бы снизиться.

Поэтому Бойко пришел к выводу, что правительство Украины при подписании газовых соглашений руководствовалось какими-то другими причинами.

Напомним, главное следственное управление Службы безопасности Украины 5 июля возбудило уголовное дело по факту покушения на растрату $405 млн государственных средств бывшими чиновниками Кабинета Министров, сотрудниками компаний ЕЭСУ и United Energy International Limited.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможной государственной измены Тимошенко при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году отметила, что долги близких к экс-премьеру компаний (ЕЭСУ, торговый дом «Босфор» и афиллированные с ними оффшорные компании) перед Министерством обороны России на момент подписания соглашений составляли $405,3 млн.

Как известно, до прихода в политику Тимошенко занималась бизнесом, в частности, поставками газа из России в Украину через компанию ЕЭСУ. В данный момент Печерский райсуд рассматривает уголовное дело против нее по факту превышения служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009.

Сама Тимошенко заявила, что никаких долгов не было, а данное уголовное дело возбуждено «по фальшивкам 1996-го года».

В то же время ZN.UA привело мнение юриста-международника Максима Алинова, что письмо министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова от 10 июня 2011 года, адресованное премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой рассмотреть вопрос о погашении задолженности ЕЭСУ, выглядит довольно странно и не могло послужить основанием для возбуждения уголовного дела.