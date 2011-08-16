Под Москвой открылся авиакосмический салон МАКС-2011 (ФОТО)

В городе Жуковский под Москвой, открылся Х Международный авиакосмический салон МАКС-2011. Эта выставка проходит раз в два года и отличается от других ведущих авиафорумов мира красочной и насыщенной летной программой.



В первый день работы МАКС-2011, 16 августа, летную программу открыл российский истребитель МиГ-29ОВТ. Это сверхманевренный самолет, оснащенный двигателем с отклоняемым вектором тяги. Машина провела в воздухе около восьми минут, показав ряд фигур высшего пилотажа, сообщает Russia Today.



Затем в небо поднялись пилоты из Украины, США и Франции на самолетах Ан-158 и F-15. В том числе гости и участники авиасалона увидели в полете самый маленький в мире двухмоторный самолет - французский CRI.



Следующим в очереди на взлет был крупнейший в мире пассажирский лайнер - европейский А380. "Почетный гость" авиасалона провел в небе около семи минут.



Программу показательных выступлений первого дня продолжила эскадрилья из 24 российских самолетов и вертолетов транспортного и военного назначения: самолет-амфибия Б-200, "МиГ", истребители "Су", учебно-боевой Як-130, легкий многоцелевой Ил-103.

В общей сложности программа показательных полетов первого дня работы авиасалона заняла около двух часов.



На завтра, 17 августа, запланирован полет самого ожидаемого участника авиасалона - дебют Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), российского истребителя пятого поколения Т-50.



Он поднимется в воздух в так называемом правительственном показе.



Десятый МАКС закончит свою работу 21 августа.



Отметим, что устроители МАКС-2011 ожидают рекордную посещаемость салона - более 600 тысяч человек. В то же время, несмотря на заверения устроителей о четкой организации проезда, добраться в Жуковский зрителям довольно сложно: проезд осложнен огромными пробками и обилием транспорта.

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Фото Russia Today