Далай-лама прибыл в Эстонию с неофициальным визитом

{1-} Сегодня, 16 августа, в Эстонию прибыл с трехдневным визитом духовный лидер Тибета Далай-лама Тэнцзин Гьямцхо. Его самолет приземлился в Таллиннском аэропорту в 13.19 по местному времени.

Поскольку Далай-лама находится в Эстонии с неофициальным визитом, в аэропорту его не встречали эстонские чиновники, и не был обеспечен какой-либо эскорт, сообщает DELFI.

Как известно, Китай расценивает любые официальные встречи Далай-ламы с государственными деятелями третьих стран как вмешательство во внутренние дела КНР. Поэтому посольство Китая в Эстонии уже заявило о том, что Эстония должна отменить все официальные встречи с Далай-ламой.

Напомним, премьер-министр Ансип еще в феврале заявил, что Эстония всегда следовала политике единого Китая, и так же, как и главы правительств других стран, он воздерживается от официальных встреч с Далай-ламой.

Однако, несмотря на то, что премьер-министр Эстонии Андрус Ансип также не собирается в официальном порядке встречаться с Далай-ламой, министр обороны Март Лаар, который встретится с гостем в среду, в это время будет исполнять обязанности главы правительства.

Председатель парламентской группы в поддержку Тибета Андрес Херкель сообщил, что Лаар примет участие в обеде в честь Далай-ламы, организованном этой группой.

Кроме того, пожелавший остаться неизвестным источник сообщил Delfi, что Тоомас Хендрик Ильвес все-таки неофициально встретится с духовным лидером Тибета. Когда и где именно произойдет эта встреча источник не сообщил.

Известно также, что в среду с Далай-ламой и сопровождающей его делегацией в зале Рийгикогу встретится парламентская группа поддержки Тибета. Предполагается, что во встрече примут участие делегации из Латвии и Литвы.