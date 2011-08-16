В СИЗО Тимошенко сидит в обычной камере с телевизором и холодильником

Юлия Тимошенко содержится в СИЗО «без каких-либо привилегий», в обычной камере, оснащенной телевизором и холодильником. Экс-премьер регулярно совершает утренние пробежки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«В частности, Тимошенко содержится в обычной камере на 3-х женщин. Площадь камеры позволяет содержать трех человек. Камера оборудована телевизором и холодильником. Евроремонт в этой камере не проводился», - заявили в пресс-службе.



«Подъем подследственных и подсудимых в учреждении согласно распорядку дня проводится в 6.00 часов, что выполняется как непосредственно Тимошенко, так и ее сокамерницами. Согласно определенному порядку, систематически в учреждении проводятся соответствующие режимные меры (обыск камеры, личный досмотр и прочее - прим. ред.)», - говорится в сообщении.



В ведомстве также подтвердили информацию о том, что Тимошенко совершает утренние пробежки.



«Каждому заключенному в СИЗО предоставляется часовая прогулка на свежем воздухе (в прогулочных двориках, где в том числе можно совершать короткие пробежки или иные физические упражнения), чем иногда пользуется и экс-премьер-министр», - сказано в сообщении.



Кроме того, в ведомстве напомнили, что Тимошенко отказалась от пищи, приготовленной в СИЗО, а также прибавили, что «для личного пользования Тимошенко разрешено иметь в камере некоторые косметические средства, не противоречащие ведомственной нормативной базе».



В руководстве СИЗО также сообщили, что на свидание с Тимошенко постоянно прибывают ее защитники (Сухов и Власенко), а также муж.



«Каких-либо препятствий в посещении Тимошенко данными лицами персоналом СИЗО не оказывается. Перед следованием Тимошенко на судебные заседания ее личный досмотр и досмотр ее вещей осуществляется персоналом СИЗО на общих основаниях и в порядке, предусмотренном действующей нормативной базой», - сказано в сообщении.



«Ежедневно руководством Киевского СИЗО (начальником или его первым заместителем) осуществляется обход отдельных камер и, в частности, той, где содержится Тимошенко - жалоб, заявлений или претензий от последней в адрес персонала учреждения не поступало», - добавили в ведомстве.

Напомним, 5 августа экс-премьер-министр Юлия Тимошенко была арестована в помещении Печерского суда. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения на арест, чтобы не позволить ей своим «поведением помешать установлению истины по делу».