Соколовский в сопровождении милиции едет в Печерский суд с Хмельнитчины

Экс-уполномоченный президента Ющенко по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в сопровождении милицейских машин едет в Киев, чтобы дать свидетельские показания по «газовому делу» Юлии Тимошенко в Печерском суде.



Об этом он сообщил Украинской правде.



По его словам, представители милиции прибыли во вторник в Хмельницкую область, где он находился на лечении, и попросили прибыть в суд.



«Они вели себя максимально корректно. Сейчас я в своей машине еду в Киев. В данный момент заехал в Хмельницкий», - сказал он.



Соколовский не смог сообщить других подробностей, отметив, что находится за рулем.



Ранее сообщалось, что 16 августа в во Хмельницкую область, где Соколовский проходил лечение, прибыла группа милиционеров, которая попросила его ехать в Киев.



Соколовский отказался садиться в милицейскую машину, но согласился ехать в суд сам.



Как известно, Соколовский вызван в суд на 9:30 17 августа.

Напомним, 16 августа в Печерском суде показания давал министр угольной промышленности Юрий Бойко. Он заявил, что ключевым моментом в подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году была задолженность ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ.