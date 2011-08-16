На трассе Одесса - Ильичевск грузовик врезался в маршрутку

Во вторник на трассе «Одесса – Ильичевск» грузовик врезался в маршрутное такси.



Об этом сообщили в управлении МЧС в Одесской области.



14 человек госпитализированы. Все пострадавшие - пассажиры маршрутного такси.

Ведется следствие.



Напомним, сегодня в Болгарии столкнулись автобус с украинскими туристами и автомобиль, за рулем которого находился сын экс-советника президента Болгарии.



В аварии погибли два человека: водитель автомобиля и его пассажир. 11 украинцев были госпитализированы с ранениями, не опасными для жизни.