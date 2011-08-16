Иран принял предложения России по урегулированию ядерной проблемы

Предложения российской стороны по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы получили одобрение президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.



«Иран приветствует предложение России по пошаговому подходу и готова сделать предложения для сотрудничества в этой области», - заявил Ахмадинежад после встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Тегеране, передает Infox.ru.



Как известно, в конце июля глава иранского МИД Али Акбар Салехи заявлял, что остановить развитие ядерной программы Ирана невозможно - проект достиг точки невозврата. По его словам, ядерные технологии уже стали в Иране местной промышленностью и распространились по всей стране.



«После того, как мы воспитали, подготовили и выпустили тысячи ученых-ядерщиков, как может Запад и весь мир остановить обогащение урана? Это стало фактом, стало действительностью», - заявил Салехи.



Салехи подчеркнул, что Тегеран заплатит любую цену, чтобы отстоять свой суверенитет и независимость в принятии решений.

Как известно, ядерная программа Ирана была запущена 55 лет назад. Тогда было решено построить 20 ядерных реакторов: Германия построила два реактора в Бушере, а Франция - два других в Хузистане. Затем проект был приостановлен и возобновлен после войны с Ираком для получения технологии мирного использования ядерной энергии.



Отношения между Тегераном и Москвой, традиционно выступающей против жестких санкций и международной изоляции Ирана, изменились после принятия ООН резолюции о санкциях против исламской республики.



В июле Россия предложила "пошаговый подход" к иранской ядерной проблеме, согласно которому Иран прояснит все имеющиеся у международного сообщества вопросы о своей ядерной программе в обмен на постепенное ослабление санкций.