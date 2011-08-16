Барак Обама первым поздравил Украину с Днем независимости

Президент США Барак Обама поздравил Виктора Януковича и всех украинцев с Днем независимости.



«От имени народа США я поздравляю вас и народ Украины с двадцатой годовщиной независимости, которую вы отмечаете 24 августа», - говорится в письме Обамы Януковичу, сообщает Сегодня.



«Двадцать лет назад народ Украины получил утраченные независимость и свободу, к которым он так долго стремился. Все американцы, в частности те, кто приехал в нашу страну из Украины, приветствовали это событие. С тех пор США поддерживали демократическое развитие и европейские устремления Украины и продолжат это делать, углубляя наше стратегическое партнерство. Народ США присоединяется ко мне в праздновании украинской независимости и в надежде на рост возможностей для всех украинцев», - написано в поздравлении.



«С тех пор США поддерживали демократическое развитие и европейские устремления Украины и продолжат это делать, углубляя наше стратегическое партнерство. Народ США присоединяется ко мне в праздновании украинской независимости и в надежде на рост возможностей для всех украинцев», - написано в поздравлении.



Письмо адресовано «его превосходительству Януковичу, президенту Украины».