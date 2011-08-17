Однопартийцы Тигипко не верят заявлениям своего лидера о слиянии с «регионами»

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Вскоре после сообщения об инициативе партии вице-премьера Сергея Тигипко о том, что «Сильная Украина» присоединиться к Партии регионов, корреспондент «Дела» провел опрос среди региональных представительств партии.

На вопрос журналиста стоит ли ему вступать в партию «Сильная Украина» и как они относятся к инициативе лидера партии объединится с «регионалами», работники секретариатов сказали, что заявку на вступление в партию можно подавать, а вот, что касается слияния, они об этом впервые слышат. «Такого не может быть» - заявила девушка из районного секретариата в Донецке.

«Не верьте этому. Это, наверное, желтая пресса какая-то пишет. На такие источники полагаться нельзя. Я такое, например, в первый раз слышу..

В Горловской городской организации оказались более осведомлены, хотя о заявлениях Тигипко и премьер-министра Николая Азарова тоже узнали от журналистов.

«Знаете, мы недавно меняли офис, сейчас находимся вообще на автовокзале, Интернета пока нет, так что… Вообще я об инициативе слышал, но пока ничего официально сказать не смогу. Я – не Тигипко. Я сомневаюсь, что будет так называемое слияние. Я, вообще, занимался пенсионной реформой, и уже сам не очень хорошо понимаю самого Тигипко. Честно говоря, я сам сейчас на распутье», - разоткровенничался собеседник корреспондента «Дела» из Горловки. Затем нам посоветовали перезвонить через недельку, тогда, мол, все будет более ясно.

Перезвонить через неделю, а то и через месяц советовали во многих региональных ячейках — и в Кировоградской области, и в Полтавской и в Одессе. В портовом городе, правда, все равно посоветовали таки записаться в партию. Пригласили зайти как только, так и сразу в Ивано-Франковске.

«Мы новость видели в Интернете, но пока не будет официальной позиции от нашего областного руководства, сказать ничего не сможем. Я думаю, что если так будет, то партия в людях потеряет. Я, например, к Тигипко в партию вступала, а не к Януковичу. Я, честно говоря, шокирована, если будет такое слияние», - также откровенно сказали нам в городском отделении Мариуполя.

А в Луганске пообещали, что без съезда партии ничего не решат. «Тут все так просто не решается. Будет, наверняка, съезд партии, после чего станет уже ясно. Единолично же такие решения не принимаются», - уверено отрапортовали «желающему вступить в ряды партии» в Луганской парторганизации.