Депутаты огосударствили «замок Балоги»

После вчерашнего парламентского возмущения из-за провала «МВФовских законов» депутаты сегодня работали в полурасслабленном режиме. «Если нельзя войти через дверь, то можно влезть в окно» – именно так решила поступить Юлия Тимошенко, отказавшись от идеи принимать нужные для МВФ законы в парламенте. И действительно, если можно провести определенные решения через правительство, зачем мучиться со строптивыми депутатами? Еще вчера вечером правительство утвердило перечень из 19 постановлений, которыми, фактически, удовлетворило требования МВФ по сбалансированию украинского бюджета в обход Верховной Рады. Как следствие – законодательный орган сегодня остался «почти без работы». Хотя некоторые представители коалиции и заявляли о возможности проведения определенных кадровых ротаций в правительстве на этой неделе, но это могло произойти не раньше четверга, поэтому сегодня депутаты могли поработать в облегченном режиме. Повестка дня парламентского заседания была сформирована таким образом, что поднять политический скандал вокруг какого-либо законопроекта было почти невозможно. Но наши депутаты скандалисты еще те, поэтому даже в сегодняшней тихой парламентской воде случилось несколько небольших штормов. Сначала работа у депутатов шла как по маслу – на одном дыхании приняли четыре закона о ратификации международных соглашений. После этого – проголосовали в первом чтении изменения к закону о допинге. Именно во время рассмотрения этого вопроса произошло знаковое для парламента событие – олимпийский чемпион Эльбрус Тедеев отличился выступлением на трибуне Верховной Рады в качестве содокладчика по закону. Ранее Эльбрусу Сослановичу удавалось отличиться и во время блокирования этой же парламентской трибуны, и во время «боев» за систему «Рада» или столкновений в других парламентских горячих точках. Получив своеобразный заряд от рассмотрения антидопингового закона, депутаты в конце концов стали ссориться. Александр Лавринович, который вел сегодня заседание в отсутствие Владимира Литвина, поставил на голосование законопроект по проведению внешнего тестирования в Украине. Как известно, хоть внешнее тестирование уже единственный путь для школьника поступить в вуз, но на законодательном уровне все эти процедуры никак пока не закреплены, и тестирование проходит в режиме ручной регуляции Минобразования. Главными инициаторами законопроекта были бютовец Владимир Полохало и представительница «Единого центра» Леся Оробец. Последняя своим эмоциональным выступлением в стиле университетских дебатов, казалось, целиком и полностью убедила зал голосовать за внешнее тестирование. Однако первую ложку дегтя в бочку меда добавил коммунист Адам Мартынюк. Зачитав депутатам письмо-поддержку посла США касательно инициатив проведения внешнего тестирования, в котором говорилось о частичном финансировании тестирования определенными американскими институтами и о призыве к депутатам поддержать соответствующий законопроект, Адам Иванович назвал всю эту затею американской провокацией по уничтожению украинского образования, а самого Вильяма Тейлора призвал объявить персоной нон грата в Украине. Конечно, большая часть зала посмеялась над этим, попутно вспомнив инициативу Петра Симоненко пятилетней давности о прекращении деятельности «грантоедов», которые на американские деньги «подрывают» Украину. Поддержал мнение Мартынюка и «регионал» Ярослав Сухой. Известный парламентский острослов мало того что назвал украинскую образовательную реформу бессмысленной, так еще и с трибуны призвал слишком активного коллегу из НУНС, который мешал ему выступать, поцеловать его «в одно место». Но даже несмотря на такой разгар страстей в зале, законопроект по внешнему тестированию набрал необходимое количество голосов. Коалиционные фракции почти в полном составе проголосовали «за», правда, пока только в первом чтении. Этим эмоциональный запал в сессионном зале исчерпался окончательно. На одном дыхании парламент принял постановление, которым усилил нормы моратория на выселение редакций печатных средств массовой информации, библиотек, издательств, книжных магазинов и предприятий книгораспространения из занимаемых помещений. Дальше парламентарии занялись архитектурными памятниками. Сначала с подачи Сергея Гриневецкого приняли постановление по сохранению исторической застройки города Одессы, а затем взялись за решение судьбы многострадального Мукачевского замка «Паланок». Еще месяц назад в Верховной Раде зарегистрировали постановление о передаче «Паланка» в собственность государству и создание на его основе государственного историко-архитектурного заповедника. Предполагалось, что прокуратура должна разобраться с якобы незаконной передачей замка в коммунальную собственность города еще в 90-х годах, а Кабинет Министров разработает план мероприятий по созданию заповедника. По замыслу авторов постановления, передача в государственную собственность Мукачевского замка должна была поставить точку во всех возможных коррупционных схемах по передаче этого объекта частным фирмам, связанным с Виктором Балогой. Принятие постановления по замку «Паланок» объединило в едином антибалоговском порыве всех доброжелателей главы президентского Секретариата, которых, к слову, оказалось аж 326. Как следствие, постановление принято, и в истории с арендой Мукачевского замка поставлена точка. Конечно, стремление взять под опеку известный памятник архитектуры – дело хорошее, но найдутся ли в бюджете средства на содержание «Паланка» – вопрос пока остается открытым. В объяснительной записке к постановлению черным по белому написано, что воплощение проекта не требует дополнительных средств из бюджета. Как содержать и реставрировать замок без финансирования – вопрос риторический. Депутаты настояли на внесении в постановление пункта об «обязательстве Кабмина определить и найти средства на содержание замка», но это вовсе не значит, что вновь созданный историко-архитектурный заповедник эти деньги получит. Главное, чтобы в ситуации с «Паланком» не получилось как в известной украинской поговорке – «и не сам гам, и другому не дам», то есть, что и городу не позволят замок сдать в аренду, и государство на него не будет обращать внимания, как, кстати, оно и поступает с десятками других полуразвалившихся государственных замков.