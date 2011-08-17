Мороз мечтает создать мощную левоцентристскую партию и пройти в Раду

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Александр Мороз новый-старый лидер социалистов на посту главы СПУ планирует создать мощную левоцентристскую политическую силу, сообщает УНН.

«Мы предлагаем действительно это сделать (создать мощную левоцентристскую партию - Ред.), причем сделать это в избирательной кампании.

Мы так видим, что это было бы эффективно. Чтобы не терять время и не рисковать в этом отношении результатами, создать, скажем, объединение политических сил под названием Социалистическая партия Украины. Тогда мы могли бы друг другу сделать соответствующие гарантии по удовлетворению потребностей и перспектив каждой структуры, а, пройдя в парламент - рассмотреть вопрос об изменениях в программе партии, каких-то уставных новациях т.д.», - сказал Мороз.

На вопрос, какие политические силы еще могли бы присоединиться к такой левоцентристской партии, Мороз ответил: «Я готов обратиться и к партии «Справедливость». Я думаю, что каждый для себя должен сделать выводы - как и куда, двигаться. Очевидно, это должна быть партия, которую возглавляет Иосиф Винский (партия «Народная власть» - Ред.) и другие политические силы».

Как сообщал ранее «Главред», глава партии «Справедливость» Станислав Николаенко считает, что все левоцентристские партии должны договориться о том, что они объединяются в новую политическую силу. В один день проходят съезды этих партий, на которых они заявляют о прекращении своей деятельности и создании новой партии. Из всех партий должна быть определена базовая сила, на основе которой и будет создана новая партия. Это может быть и СПУ, и «Справедливость», и другие. Собравшись вместе, все делегаты съездов партий принимают решение о вливание в эту базовую партию. Затем принимается новое название этой партии. Ну, например: «Украинские левые (социалисты, социал-демократы, селяне, Справедливость)». Принимается новая программа и устав. Таким образом, мы получаем новую партию, но она действует на базе структуры уже зарегистрированной партии.

Кто возглавит СПУ – не так важно. Важно, чтобы он и его команда понимала необходимость единения левых сил. В одиночку никто из левоцентристов своих программных задач не решит. Это будет просто глупое противостояние, взаимоуничтожение. Это приведет к дальнейшей деградации общества, его обнищанию.