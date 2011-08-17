Скончался премьер-министр Крыма Василий Джарты

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Премьер-министр Автономной республики Крым Василий Джарты скончался в ночь на среду, сообщила его пресс-секретарь Виолетта Лисина, передает «Интерфакс-Украина».

«Василий Джарты скончался ночью в Крыму», - отметила она.

По ее словам, прощание с Джарты состоится завтра в Макеевке, мэром которой он был длительное время.

Сегодня в Симферополе митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ Лазарь отслужит панихиду», - добавила Виоелетта Лисина.

Василий Георгиевич Джарты родился 3 июня 1958 в п.Раздольное (Старобешевский район, Донецкая область).



С 1975 - ученик электрослесаря ​​по ремонту оборудования, шахта им. Ленина, г. Макеевка. Учился в институте.



1981 - окончил Донецкий политехнический институт, по специальности - инженер-механик.



С 1981 - механик АТП 04671 г. Макеевки. Служил в армии, работал мастером СТО легкового транспорта г. Макеевки.



1988-1998 - руководитель кооператива «Горняк», предприятия «Модуль5В», ООО «Квазар», эксперт-консультант фирмы «Ф плюс Ф».



С мая 1998 - заместитель председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета, Горняцкий райсовет г. Макеевки.



С апреля 1999 - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, с мая 1999 - и. о. городского головы, с января 2000 - Макеевский городской голова.



2001 - стал магистром государственного управления в Донецком государственном техническом университет, аспирант Донецкого государственного университета экономики и торговли им. Туган-Барановского.



Ноябрь 2002 - февраль 2005 - 1-й заместитель председателя, Донецкая ОГА, депутат Донецкого облсовета.



Член Партии регионов с 2001г. 1-й заместитель председателя Политисполкома. В 2005-2006 гг возглавлял избирательный штаб партии.



Народный депутат Украины 6 созыва с 11.2007 от Партии регионов, № 22 в списке. На время выборов: Министр охраны окружающей природной среды Украины, член ПР, член фракции Партии регионов (с 11.2007).



Народный депутат Украины 5-го созыва с 04.2006 от Партии регионов (№ 22 в списке), заместитель председателя фракции (с 05.2006)



4 августа 2006 назначен министром охраны окружающей природной среды Украины (в правительстве Виктора Януковича).



С марта 2010 года работал в должности главы Совета Министров АРК.



