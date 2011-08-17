Янукович выразил соболезнования родным Джарты

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным и близким Василия Георгиевича Джарты в связи с его смертью, сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял страшную весть о смерти Василия Георгиевича Джарты.



Это была чрезвычайный Человек. Искренний и чуткий отец, любящий муж, выдающийся государственный деятель, чье имя навсегда останется в истории современной Украины.



В памяти всех, кто знал и работал вместе с Василием Георгиевичем, он останется мудрым и принципиальным руководителем, верным товарищем и другом, который отдавал все свои силы своему народу и украинскому государству и так много еще мог сделать для нее.



Склоняю голову в скорби и разделяю горькую боль невосполнимой утраты, скорблю вместе с Вами.



Светлая память о Василии Георгиевича навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании главы государства.



Как сообщал «Главред», сегодня ушел из жизни Василий Георгиевич Джарты, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым.