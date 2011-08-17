Суд по «газовому» делу Тимошенко продолжит сегодня свое заседание

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Сегодня в 10.00 состоится очередное заседание Печерского районного суда по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, передает пресс-служба БЮТ.
Как сообщал ранее «Главред», вчера состоялось двадцать четвёртом судебное заседание по делу Ю. Тимошенко. Свои показания предоставил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.
Напомним, показания по делу уже дал экс-министр МЧС Владимир Шандра, бывший заместитель генерального прокурора, ныне заместитель министра топлива и энергетики Татьяна Корнякова, бывший посол Украины в России, министр иностранных дел Константин Грищенко, экс-министр юстиции Украины Николая Онищука, бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, бывший представитель Президента в Кабинете министров Александр Шлапак, бывший руководитель аппарата Кабинета министров Михаил Левинский министр инфраструктуры Украины Василий Куйбида и другие.
Кроме того, судья судья полностью зачитал показания свидетелей по делу Тимошенко Пинзеника и Михальской данные на досудебном следствии. Виктор Пинзеник сейчас находится в больнице.
Напомним, Тимошенко вернула бывшего адвоката Александра Плахотнюка.
Прокуроры не стали возражать относительно данного ходатайства, поскольку стороной защиты были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие то, что Плахотнюк занимается адвокатской деятельностью.
Кроме того, Плахотнюк отметил, что обжаловал постановление суда в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ранее вынесенное в его адрес.
Сейчас защитниками Тимошенко по делу выступают адвокаты Сирый, Юрий Сухов, Александр Плахотнюк, а также защитники из числа близких родственников муж Александр Тимошенко и дочь Евгения Кар.