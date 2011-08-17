Тимошенко покинули почти все ее адвокаты

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Судебное заседание в Печерском райсуде происходит без участия двух адвокатов и мужа Юлии Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

Как пояснила Тимошенко на запрос судьи Родиона Киреева, ее адвокат Плахотнюк в среду принимает участие в другом судебном заседании, «где также человек под стражей».

Кроме того, другой адвокат Николай Сирый, по ее словам, «вынужденно отсутствует, поскольку сейчас изучает ключевые показания свидетелей».

«Темп, который вы взяли в этом процессе, не позволяет нам полноценно защищаться. Вы ежедневно рассматриваете дело с утра до вечера», - сказала Тимошенко.

Вместе с тем она отметила, что, несмотря на отсутствие адвокатов, она все равно будет продолжать участвовать в процессе с ограниченным количеством защитников.

«Чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что мы уклоняемся от этого судилища, мы все равно будем участвовать в допросе свидетелей», - сказала Тимошенко.

Сейчас рядом с Тимошенко - только адвокат Юрий Сухов.