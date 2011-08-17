Балога не думает об объединении с Партией регионов

{1-}

Партия «Единый центр» пока не рассматривает вопрос о слиянии с Партией регионов, заявил один из лидеров «Единого центра», министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, передают «Интерфакс-Украина».

«На эту тему не думал. Еще много до выборов, и вопрос преждевременный», - сказал он журналистам в среду в Киеве.

В то же время Балога не исключил того, что его партия может пойти на сотрудничество с Партией регионов.

«Если это будет устраивать моих коллег, общественность, нашу команду, то мы будем над этим работать, но по состоянию на сегодняшний день мы на эту тему не думаем», - подчеркнул одни из лидеров «Единого центра».

Напомним, вчера, 16 августа, премьер Николай Азаров и вице-премьер Сергей Тигипко анонсировали слияние своих политических сил.

«Ради консолидации общества, усилий, мы с Сергеем Тигипко выступили с инициативой объединения партий путем присоединения «Сильной Украины» к Партии регионов», - сказал Николай Азаров.

Премьер подчеркнул, что ПР открыта и для других политических сил. «Мы не спорим, кто главнее, кто сильнее. Мы открыты к объединению всех политических сил, которые хотят сделать Украину европейской страной. Мы предлагаем нашу платформу как платформу для всех, у кого цель - модернизация Украины», - добавил Азаров.