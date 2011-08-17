Украина могла получить газ по 235 долл. - Ющенко

Экс-президент Виктор Ющенко уверяет, что Украина в 2009-м году могла получить российский газ по 235 долл., при этом он не имел полномочий отозвать из Москвы делегацию «Нафтогаза», сообщает Украинская правда.

По убеждению Ющенко, «эти байки, которые щедро раздаются о том, что кто-то кого отозвал - это способ снять с себя ответственность, - сказал Ющенко во время суда. - Было смиренное прошение - сделать встречу президента с главой «Нафтогаза»,

По словам Ющенко, 27 декабря 2008 глава «Нафтогаза» Дубина через Богдана Соколовского просил о встрече, во время которого проинформировал о договоренности о цене в 250 долларов и намерения снизить ее до 235, чего можно достичь благодаря встрече на высшем, премьерского уровне. После этого Дубина встретился с Тимошенко, и полетел обратно в Россию, заявил Ющенко.

Экс-президент отметил, что тогда «первый и последний раз на официальном уровне» российская сторона согласилась предоставить Украине право на реэкспорт газа.

«Я привожу слова Путина: "Я лично предложили премьер-минстру Украины. Приезжай, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубометров, и мы дадим вам право реэкспорт. Хрен с вами" …Та отказалась».

После этого, по словам Ющенко, договоренности на уровне премьеров были отменены, и Дубина сам вернулся с переговоров, «потому что два дня ходил по коридорам» Газпрома «а переговоров не было».